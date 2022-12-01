Пензенец захотел поговорить с братом и лишился жизни

01.12.2022 | 10:14

В Пензе в квартире на улице Каракозова обнаружили тело 32-летнего мужчины с ножевой раной в груди. В гибели горожанина обвиняют его 39-летнего брата.

Как установили правоохранители, братья проживали вместе и нередко ссорились. В день инцидента, 10 ноября, один из них был пьян, не захотел разговаривать с другим и закрылся в своей комнате.

Вскоре покой пензенца потревожил стук в дверь. Мужчина понял, что пришел брат и желает его видеть.

«Взяв нож, он открыл дверь и начал размахивать им перед потерпевшим, требуя, чтобы тот ушел. Злоумышленник нанес один удар ножом в область груди потерпевшего. В ходе допросов обвиняемый пояснил, что ножом хотел лишь испугать родственника, находившегося в состоянии опьянения, чтобы тот успокоился и ушел к себе в комнату», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Осознав, что натворил, агрессор попытался помочь раненому родственнику. Сосед братьев вызвал бригаду скорой. Однако пострадавший скончался на месте происшествия.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

«Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - рассказали в пресс-службе УМВД России по области.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства совершенного преступления и закрепляют доказательственную базу.