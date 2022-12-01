Несильно: пензенец рассказал, как воткнул нож в брата

01.12.2022 | 20:38

Периодически конфликтовали - и однажды это закончилось трагедией. В одном из домов на улице Каракозова пензенец 1983 года рождения убил своего родного младшего брата, проживавшего вместе с ним.

«Мужчина не стал отрицать вину и признался полицейским в содеянном. Он рассказал, что к нему в комнату постучался брат, с которым он не хотел разговаривать. Гражданин взял нож и открыл дверь, после чего стал им размахивать, чтобы тот успокоился и ушел к себе в комнату», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

«Говорю: оставь меня в покое. Я махал, тыкал, пытаясь его напугать. А он пьяный в шабалы и на меня начал падать, и в результате я ему попал, ткнул в грудь. Мне показалось - несильно», - рассказал мужчина.

«В ходе допросов обвиняемый пояснил, что после причинения колото-резаного ранения пытался оказать ему помощь», - отметила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Однако раненый скончался на месте происшествия. Брат его задержан. Мужчине уже предъявлено обвинение, он находится под стражей.