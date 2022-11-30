Пензячку ударили пустой бутылкой за отказ поделиться деньгами

30.11.2022 | 18:57

Удар бутылкой по голове получила жительница Октябрьского района за отказ спонсировать алкогольную вечеринку. Женщина выпивала со своим знакомым в квартире на улице Беляева, затем к ним присоединился еще один товарищ. Вот он-то в определенный момент и стал требовать продолжения банкета.

«На почве чего у них произошел конфликт. Тогда, заведомо зная, сколько денег находится в сумке у потерпевшей, он взял пустую бутылку и нанес удар по голове собеседницы. После этого, взяв сумку, он выбежал из подъезда и, отсчитав деньги в сумме 4 700 рублей, оставил сумку возле подъезда и пошел распивать спиртное», - сообщила старший следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Виктория Васина.

Пострадавшая обратилась за помощью в правоохранительные органы. Личность и местонахождение подозреваемого быстро установили.

«Им оказался ранее судимый 41-летний житель Октябрьского района г. Пензы. Данный гражданин был задержан и доставлен в отдел полиции, где признался в содеянном и дал показания», - отметила Виктория Васина.

За разбой подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.