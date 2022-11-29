На Шуисте подростка жестоко избили из-за девушки

29.11.2022 | 18:21

20-летнего пензенца обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью 17-летнего подростка.

Нападение было совершено вечером 18 августа во дворе дома на улице Клары Цеткин в микрорайоне Шуист.

«Обвиняемый находился в компании знакомых. Молодой человек подошел к потерпевшему и неожиданно для последнего нанес ему удары руками и ногой в область лица», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК России Татьяна Махницкая.

На допросе злоумышленник рассказал, что за несколько дней до этого они поругались из-за девушки.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - заключила Татьяна Махницкая.