Пензенца обвиняют в краже денег на погашение кредита

28.11.2022 | 13:46

27-летнего пензенца будут судить за кражу денег из магазина на улице Мира.

По версии следствия, мужчина решил проникнуть в торговую точку, где раньше работала его сожительница. В 2021 году женщину перевели в другой магазин, но дубликат ключа с прежнего места она оставила и хранила в прихожей.

Ранним утром 11 сентября 2022-го злоумышленник надел медицинскую маску, черную кепку, забрался в магазин, открыл кассовый аппарат (ключ был в замке) и взял 36 500 рублей.

Эти деньги он потратил на погашение кредита, ремонт машины и личные нужды. Рассказывать про похождения сожительнице он не стал.

«При открытии магазина в 9:00 продавец обнаружил отсутствие в кассе выручки и сообщил в службу безопасности организации. Действия злоумышленника были зафиксированы установленными в магазине камерами видеонаблюдения. Предприниматель обратился в орган внутренних дел», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Мужчина признал свою вину, но нанесенный ущерб не возместил. Уголовное дело направили на рассмотрение в Первомайский районный суд.