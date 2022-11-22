В Сердобском районе ищут женщину, подозреваемую в мошенничестве

22.11.2022 | 09:28

В Сердобском районе разыскивают 40-летнюю Александру Юрьевну Белову, подозреваемую в мошенничестве.

Уроженка Пензы с мая 2022 года скрывается от сотрудников полиции.

«В отношении нее возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Население просят сообщить любую информацию о разыскиваемой в ближайший отдел полиции или по телефонам: 59-10-10 или 112.

«Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер», - уточнили в пресс-службе.