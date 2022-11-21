В Пензе по камерам нашли укравшего кошелек таксиста

21.11.2022 | 15:32

35-летний пензенец нашел кошелек у торгового центра «Империя» на улице Московской и не смог пройти мимо. До этого проблем с законом у горожанина не было.

На тот момент (преступление было совершено 25 сентября) мужчина работал таксистом. Он проезжал по парковке у «Империи» и заметил на асфальте мужской кошелек.

Пензенец решил присвоить находку. Он убедился, что за ним никто не наблюдает, открыл дверцу машины и поднял кошелек. Внутри оказались 70,8 тысячи рублей, водительское удостоверение, банковские и скидочные карты. Деньги таксист в тот же день внес на свой счет в банке.

Мужчина не продумал один момент: его машина попала в поле зрения камер видеонаблюдения.

Пензенец признал вину, вернул похищенное и рассказал, что позже планировал поискать владельца кошелька через интернет. Он хотел отдать человеку документы, умолчав о судьбе денег, но так и не сделал этого.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд г. Пензы», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.