Охранника обвиняют в сексуальной связи со школьницей

21.11.2022 | 16:35

В Саранске избрали меру пресечения для 37-летнего жителя Пензенской области. Мужчину обвинили в преступлении против половой неприкосновенности девочки, а также развратных действиях в отношении нее.

Согласно материалам дела, рассматриваются три эпизода.

Пензенец работал охранником в обществе с ограниченной ответственностью в Саранске. Установлено, что 17 июня в квартире дома на улице Полежаева он совершил половой акт со школьницей, не достигшей 14-летнего возраста, а также развратные действия с ней без применения насилия.

То же самое повторилось вечером 29 и 30 июня. Все происходило в машине, припаркованной у парка культуры и отдыха в районе улицы Лесной.

16 ноября против пензенца возбудили уголовное дело и задержали.

«В ходе допроса в качестве подозреваемого он дал признательные показания», - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Саранска.

Мера пресечения в виде заключения под стражу действует до 15 января 2023 года.