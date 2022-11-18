Полицейские нашли у пензенца семь контейнеров с марихуаной

18.11.2022 | 19:15

Сотрудникам пензенской полиции поступила информация, что 23-летний горожанин увлекается выращиванием запрещенных растений. Молодого человека задержали оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков.

«Полицейские провели осмотр места происшествия в квартире подозреваемого, где были обнаружены и изъяты семь пластиковых контейнеров с растительным веществом зеленного цвета. Изъятое вещество направили на исследование в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Пензенской области», - сообщила следователь СУ УМВД России по г. Пензе Ангелина Хайр.

Специалисты подтвердили, что в емкостях - марихуана. Молодой человек признался, что изготавливал наркотики для личного употребления на съемной квартире своего товарища, который о его противоправном увлечении не знал.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и ждет решения суда. За нелегальное растениеводство парню грозит до 10 лет лишения свободы.