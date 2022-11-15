Криминал

В Пензе курение в квартире стало причиной смертельной схватки

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В Пензе расследуется уголовное дело 43-летнего горожанина - он обвиняется в причинении смерти 33-летнему приятелю.

17 октября в городской отдел полиции № 4 поступило сообщение, что в доме на улице Ватутина происходит драка. Сотрудники патрульно-постовой службы прибыли по адресу и обнаружили избитого владельца квартиры.

«Его передали медицинским работникам, однако пациент скончался в машине скорой помощи от полученной травмы живота с повреждением внутренних органов», - проинформировали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Полицейские опросили соседей и возможных очевидцев и восстановили картину произошедшего. После этого стражи порядка в течение нескольких часов определили местонахождение подозреваемого и задержали его по горячим следам. Ранее судимый пензенец дал признательные показания. По решению суда его заключили под стражу.

По данным следствия, события развивались так. Владелец квартиры и пришедшие к нему мужчина и женщина устроили застолье. Гостья закурила, но хозяин был против табачного дыма в помещении и стал высказывать претензии.

По словам обвиняемого, владелец жилья схватил нож и начал им размахивать, а он выбил оружие из его руки и принялся бить приятеля кулаками и ногами по голове и телу. Закончив экзекуцию, агрессор вместе с женщиной ушел из квартиры.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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Источник — фото 58.мвд.рф
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