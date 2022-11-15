Росгвардия обнародовала видео задержания треш-стримера

15.11.2022 | 14:33

Пресс-служба Управления Росгвардии по Пензенской области показала задержание на улице Ладожской мужчины, от имени которого угрожали взорвать дом.

Звонок в полицию поступил в 1:05 13 ноября. Мужчина заявил, что празднует свое 25-летие и полиция должна в течение двух часов привезти ему наркотики, иначе он взорвет дом. По названному адресу проживает пензенец 1997 года рождения. По данным телеграм-канала SHOT, он треш-стример.

«На место незамедлительно выехали сотрудники правоохранительных органов Пензенской области, которые оцепили территорию дома и подъезд, где находился правонарушитель. Для пресечения противоправных действий прибыли и сотрудники ОМОН «Страж» Управления Росгвардии по Пензенской области», - рассказали в Росгвардии.

Используя специальные средства для вскрытия дверей, бойцы спецназа задержали подозреваемого. Полицейские нашли в квартире 1,42 грамма опия.

На вопрос, почему он сразу не открыл дверь, пензенец ответил, что боялся. «Мне угрожают, я ж не знал кто: бандиты не бандиты, полиция...» - заявил блогер.

Что касается угрозы взрывом, то стример пытался оправдаться. «Якобы это не он звонил, а его подписчик: какой-то хейтер угрожал использовать его очень популярное (нет) имя для сообщения об акте терроризма», - утверждает SHOT.

Возбуждено два уголовных дела: по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 207 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») и ч. 1 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»).