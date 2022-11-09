Жительница Богословки симулировала рождение ребенка ради маткапитала

09.11.2022 | 11:00

45-летняя жительница Богословки получила условный срок и лишилась двух земельных участков из-за мошенничества с материнским капиталом.

В ноябре 2019 года в Москве сельчанка за денежное вознаграждение заказала поддельное свидетельство о рождении дочери. Фиктивный документ зарегистрировали в одном из органов ЗАГС столицы.

В апреле 2020-го женщина предъявила поддельное свидетельство в управлении Пенсионного фонда РФ в одном из районов Нижнего Новгорода и получила сертификат на маткапитал в размере 466 617 рублей. Затем злоумышленница оформила заем в потребительском кооперативе Пензы на ту же сумму, которую потратила.

«В конце июня 2020 года она обратилась в Управление Пенсионного фонда РФ в Пензенском районе с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий. Ее заявление было удовлетворено, денежные средства перечислены в потребительский кооператив в счет погашения задолженности по договору займа», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Свою вину в мошенничестве сельчанка признала.

«С учетом позиции государственного обвинителя, данных о личности подсудимой, имеющей на иждивении двух детей-инвалидов, суд назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев», - добавила Светлана Артамонова.

Незаконно полученные деньги женщине придется вернуть. На два принадлежащих ей земельных участка сохранили арест.

Пока приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.