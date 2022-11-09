Криминал

Жительница Богословки симулировала рождение ребенка ради маткапитала

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


45-летняя жительница Богословки получила условный срок и лишилась двух земельных участков из-за мошенничества с материнским капиталом.

В ноябре 2019 года в Москве сельчанка за денежное вознаграждение заказала поддельное свидетельство о рождении дочери. Фиктивный документ зарегистрировали в одном из органов ЗАГС столицы.

В апреле 2020-го женщина предъявила поддельное свидетельство в управлении Пенсионного фонда РФ в одном из районов Нижнего Новгорода и получила сертификат на маткапитал в размере 466 617 рублей. Затем злоумышленница оформила заем в потребительском кооперативе Пензы на ту же сумму, которую потратила.

«В конце июня 2020 года она обратилась в Управление Пенсионного фонда РФ в Пензенском районе с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий. Ее заявление было удовлетворено, денежные средства перечислены в потребительский кооператив в счет погашения задолженности по договору займа», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Свою вину в мошенничестве сельчанка признала.

«С учетом позиции государственного обвинителя, данных о личности подсудимой, имеющей на иждивении двух детей-инвалидов, суд назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев», - добавила Светлана Артамонова.

Незаконно полученные деньги женщине придется вернуть. На два принадлежащих ей земельных участка сохранили арест.

Пока приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте