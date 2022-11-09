Виновник трагического ДТП под Мокшаном поселится в колонии

09.11.2022 | 09:35

Суд вынес приговор 37-летнему жителю Москвы: он признан виновным в смертельном ДТП, которое произошло в Пензенской области.

Вечером 24 октября 2021 года мужчина ехал на автомобиле Audi А6 Allroad Quattro по федеральной магистрали М5 «Урал» в сторону Москвы.

На 602-м километре между поселком Мирным и Мокшаном он начал опасный обгон по встречной полосе. Увидев, что на него едет машина, водитель, не снижая скорости, стал маневрировать и выехал на левую обочину, где столкнулся с ВАЗ-2110.

61-летняя пассажирка «десятки» погибла, а 14-летнему мальчику, также находившемуся в салоне отечественного автомобиля, был причинен тяжкий вред здоровью.

«Виновник ДТП вину признал частично и пояснил, что при обгоне на подъеме увидел встречный автомобиль и вынужден был съехать на обочину по левой стороне. Тот автомобиль проехал мимо, а следующий за ним ВАЗ-2110 врезался в него на обочине, после чего Audi слетел в кювет», - уточнила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Суд приговорил виновника трагедии к 3 годам колонии-поселения с лишением права управления транспортными средствами на 2 года.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены частично. В возмещение морального вреда с осужденного в пользу сына и дочери погибшей взыскано по 700 тысяч рублей, в пользу пострадавшего ребенка - 450 тысяч. Кроме того, суд взыскал расходы на погребение в размере более 35 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.