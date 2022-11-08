В Пензе будут судить подростка, нашедшего карту на Московской

В Пензе будут судить 14-летнего подростка из Бессоновского района, который нашел банковскую карту и потратил с нее деньги.
Мальчик гулял по Московской и увидел на асфальте карту. В таких случаях, если владелец неизвестен, о находке нужно сообщать в полицию или отделение банка, но школьник поступил иначе. Он отправился по магазинам.
«В этот же день несовершеннолетний злоумышленник совершил несколько покупок, оплачивая их с помощью найденной банковской карты. В общей сложности он похитил более 5 тысяч рублей», - сообщили порталу «ПензаИнформ» в областном СУ СК РФ.
Потерпевшей оказалась 18-летняя жительница Пензы.
Расследование уголовного дела завершено, его направили в суд для рассмотрения.
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