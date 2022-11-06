В Пензе решетки ливневки привлекли внимание злоумышленника

06.11.2022 | 11:33

В Пензе оказались похищены три металлические решетки ливневой канализации на улице Гагарина. Пропажу заметил местный житель.

О ней он рассказал полиции.

Правоохранители обследовали место происшествия. Эксперт оценил стоимость украденного в сумму, превышающую 11 000 рублей.

Подозрение полиции пало на ранее судимого 59-летнего мужчину. Его местонахождение установили и злоумышленника задержали.

Он признался в содеянном. Мужчина рассказал, что забрал решетки и продал их незнакомцу недалеко от места кражи, сообщили в пресс-службе УМВД России по области.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. За хищение столь нечастых в городе решеток ливневок мужчине грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

В Пензе привычным объектом кражи остаются и крышки люков. Желающие поживиться граждане забирают их и сдают в металлолом. О том, что следствием преступления могут стать травмы пензенцев, злоумышленники не думают.