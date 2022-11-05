Криминал

Жертвой телефонных мошенников стал 78-летний пензенец

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Потери двух миллионов рублей можно было избежать, если бы лишившийся их житель Пензы вовремя вспомнил, что никаких безопасных счетов, куда надо срочно переводить деньги, не существует. Полицейские тоже не звонят клиентам финансовых учреждений, рассказывая, как кто-то собирается похитить сбережения.

Тем не менее 78-летний пенсионер поверил незнакомцу и стал жертвой мошенника.

«Как рассказал заявитель, в конце октября текущего года ему позвонил мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов. Звонивший сообщил, что в отделение банка от имени заявителя пришел мужчина с целью снять денежные средства. Чтобы предотвратить действия злоумышленника, пензенцу необходимо все средства перечислить на безопасный счет», - сообщила следователь СУ УМВД России по г. Пензе Кристина Снадкина.

На следующий день мужчина снял все деньги в одном банке, а в другом перевел их на счет, который указал звонивший. Осознание, что имел дело с мошенниками, пришло позже - когда операция завершилась. Потерпевший обратился за помощью в полицию, злоумышленника ищут.

«УМВД России по Пензенской области напоминает: опасно доверять незнакомцам! При общении с неизвестным человеком, кем бы он ни представился, необходимо быть бдительным. Перепроверяйте любую информацию, поступившую от незнакомых лиц, ни в коем случае не перечисляйте деньги на неизвестные телефонные номера, банковские карты и электронные кошельки - это во всех случаях мошенники. При малейших сомнениях обращайтесь в полицию», - рекомендовала Кристина Снадкина.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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