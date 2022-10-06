Главбух районной больницы не раскрыла мошенническую схему

06.10.2022 | 19:02

Почти 75 миллионов рублей исчезли со счетов Министерства финансов из-за действий хитроумной пензячки, работавшей в Пензенской районной больнице. Деньги пропадали с ноября 2017-го по декабрь 2020-го. 45-летняя дама работала главным бухгалтером, а впоследствии стала обвиняемой в хищении в особо крупном размере чужого имущества с использованием своего служебного положения.

«Разработала преступную схему, согласно которой она незаконно зачисляла денежные средства в суммах, превышающих выплаченную заработную плату над причитающейся, и, имея постоянный доступ к банковским картам работников, с использованием банкоматов снимала и обращала в свою пользу в наличном виде незаконно перечисленные деньги, принадлежащие больнице», - сообщила помощник председателя Ленинского районного суда г. Пензы Надежда Кудашкина.

Подсудимая свою вину признала. Бывший бухгалтер могла получить до 10 лет лишения свободы, но служители Фемиды учли смягчающие обстоятельства. В свое оправдание женщина заявила, что на преступление ей пришлось пойти из-за возникших в семье финансовых сложностей.

«Согласно приговору суда назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Иск потерпевшего о возмещении причиненного ущерба удовлетворен», - уточнила Надежда Кудашкина.

Женщину взяли под стражу в зале Ленинского районного суда. Приговор в силу пока не вступил.

Несмотря на то что судебный процесс по делу уже завершен, в данной истории все равно осталось немало темных пятен. Например, бухгалтер так и не раскрыла до конца схему, с помощью которой она похищала средства Пензенской районной больницы, да и вернула женщина лишь малую часть изъятого с карт.