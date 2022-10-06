Криминал

Главбух районной больницы не раскрыла мошенническую схему

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Почти 75 миллионов рублей исчезли со счетов Министерства финансов из-за действий хитроумной пензячки, работавшей в Пензенской районной больнице. Деньги пропадали с ноября 2017-го по декабрь 2020-го. 45-летняя дама работала главным бухгалтером, а впоследствии стала обвиняемой в хищении в особо крупном размере чужого имущества с использованием своего служебного положения.

«Разработала преступную схему, согласно которой она незаконно зачисляла денежные средства в суммах, превышающих выплаченную заработную плату над причитающейся, и, имея постоянный доступ к банковским картам работников, с использованием банкоматов снимала и обращала в свою пользу в наличном виде незаконно перечисленные деньги, принадлежащие больнице», - сообщила помощник председателя Ленинского районного суда г. Пензы Надежда Кудашкина.

Подсудимая свою вину признала. Бывший бухгалтер могла получить до 10 лет лишения свободы, но служители Фемиды учли смягчающие обстоятельства. В свое оправдание женщина заявила, что на преступление ей пришлось пойти из-за возникших в семье финансовых сложностей.

«Согласно приговору суда назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Иск потерпевшего о возмещении причиненного ущерба удовлетворен», - уточнила Надежда Кудашкина.

Женщину взяли под стражу в зале Ленинского районного суда. Приговор в силу пока не вступил.

Несмотря на то что судебный процесс по делу уже завершен, в данной истории все равно осталось немало темных пятен. Например, бухгалтер так и не раскрыла до конца схему, с помощью которой она похищала средства Пензенской районной больницы, да и вернула женщина лишь малую часть изъятого с карт.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте