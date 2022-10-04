В Пензе едва не задушили женщину, помешавшую краже

04.10.2022 | 09:20

38-летний житель Городищенского района предстанет перед судом по обвинению в краже и разбое.

Согласно материалам дела, 20 августа мужчина зашел в магазин в Пензенском районе. Он взял с полок и вытащил из холодильников три бутылки спиртного, продукты, сложил все в корзину и направился к выходу.

Поскольку за действиями «покупателя» никто не наблюдал, он воспользовался моментом, спрятал похищенное в пакет и ушел.

Добытого мужчине показалось мало, и в тот же день он отправился в магазин в Ленинском районе Пензы. Там он набрал семь бутылок с алкоголем, продукты и с тележкой зашагал к выходу.

«Директор магазина обратила внимание на неправомерные действия покупателя и попыталась удержать его у дверей, потребовав оплатить находящийся в его корзине товар или вернуть его в торговый зал», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Сельчанин не растерялся. Он напал на женщину, преградившую ему путь, угрожая убить ее, если она не выпустит его из магазина вместе с неоплаченным товаром.

Агрессор обхватил рукой шею жертвы и начал сдавливать. Та, опасаясь за свою жизнь, выпустила злоумышленника. Он скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан полицией.

Сейчас расследование уголовного дела завершено. Его направили на рассмотрение в Ленинский районный суд Пензы.