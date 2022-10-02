В Пензе установили обстоятельства падения слесаря с трубопровода

02.10.2022 | 13:49

В Пензе завершено расследование уголовного дела по факту травмирования 48-летнего работника предприятия.

Инцидент произошел днем 20 июня.

Мастер участка проводил работы на высоте и не убедился в их безопасности и в наличии у слесаря-сантехника каски и страховочного пояса, сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по области Татьяна Махницкая.

Специалист забрался на площадку теплового участка трубопровода отопительной системы, чтобы снять заглушки, и, поскольку был без надлежащего снаряжения, упал с высоты 4 метров. Мужчина получил травмы, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью.

Пострадавшего госпитализировали, врачи оказали ему необходимую помощь.

По факту несчастного случая возбудили уголовное дело по части 1 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Сейчас его с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для дальнейшего рассмотрения.