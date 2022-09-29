В баре на Московской подрались двое молодых мужчин

29.09.2022 | 10:03

Посиделки в одном из увеселительных заведений на улице Московской в Пензе закончились дракой. Инцидент произошел вечером в среду, 28 сентября.

«В 22:40 в баре по улице Московской сработала кнопка тревожной сигнализации. Для выяснения причин срабатывания ближайший экипаж группы задержания вневедомственной охраны был направлен к охраняемому объекту», - пояснили в местном управлении Росгвардии.

Прибыв по адресу, стражи порядка увидели на тротуаре молодого человека. Оказалось, ему 20 лет. Он рассказал, что отдыхал в баре и поссорился с другим клиентом. Тот несколько раз ударил его по голове.

Предполагаемого злоумышленника (еще одного 20-летнего местного жителя) задержали и передали сотрудникам полиции.

Тем предстоит провести проверку по факту случившегося.