В Пензенской области чиновник-коррупционер получил условный срок

23.09.2022 | 09:52

В Шемышейском районе главу администрации Колдаисского сельсовета осудили за мошенничество с использованием служебного положения.

В феврале 2018 года руководитель органа местного самоуправления фиктивно устроил на работу водителя пожарной машины и более четырех лет (до мая 2022-го) забирал себе назначаемую тому зарплату.

За все время чиновник-коррупционер таким образом присвоил более 413 000 рублей.

«При этом трудовые обязанности трудоустроенное лицо не исполняло, проживало в другом районе области», - уточнила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Злоумышленник признал вину и возместил нанесенный ущерб. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Приговор не вступил в силу.