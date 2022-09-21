Криминал

Житель Пензы получил срок после смерти знакомого

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В Пензе вынесен приговор 41-летнему местному жителю, по вине которого скончался его знакомый.

Конфликт произошел 11 января 2022 года в доме на улице Медицинской. Мужчины выпивали в компании своего общего знакомого. Собираясь домой, потерпевший не нашел ключей от своей квартиры, и обвинил подсудимого в их пропаже. Тот отрицал свою причастность.

«В ходе начавшейся драки злоумышленник избил потерпевшего, а затем взял на кухне нож и нанес ему удар в область живота, после чего сам вызвал скорую помощь», - пояснила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Мужчину госпитализировали. В марте он скончался в больнице. Виновника осудили по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее смерть потерпевшего).

«Подсудимому назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима. В пользу матери погибшего в возмещение морального вреда с него взыскано 800 тыс. руб.», - резюмировала Светлана Артамонова.

Приговор вступил в законную силу.

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