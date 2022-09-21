Криминал

В Пензе инспектора осудили за насилие к задержанному

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В Пензе осудили правоохранителя за насилие, примененное к задержанному мужчине. Инцидент произошел 11 июня 2021 года.

Правоохранитель, являвшийся инспектором полиции Пензенского ЛО МВД России на транспорте, был в помещении на вокзале Пенза-I вместе с гражданином, которого задержали. Страж правопорядка пожелал провести личный досмотр без понятых, что незаконно, и тогда подозреваемый забрал со стола свой паспорт.

За это инспектор схватил его руки и сзади застегнул на них наручники, а затем повалил мужчину, лишенного возможности сопротивляться, на пол, лицом вниз.

Также полицейский взялся за наручники и потянул их вверх, причинив боль задержанному, ударил его ногой в левое плечо.

Мужчина получил ссадины и гематомы.

Суд пришел к выводу, что инспектор намеренно превысил пределы своих полномочий, воспользовавшись отсутствием камер видеонаблюдения, хотел унизить задержанного, причинить ему боль, заставить страдать.

«Вышеуказанные незаконные действия полицейского повлекли существенные нарушения прав и законных интересов потерпевшего, а также дискредитировали органы внутренних дел перед населением путем создания общественного мнения о вседозволенности и беззаконии в деятельности сотрудников внутренних дел при исполнении ими своих должностных обязанностей», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

Правоохранителя признали виновным. При вынесении решения суд учел, что он впервые привлекается к уголовной ответственности, положительно характеризуется по месту прежней работы, имеет медаль МВД России «За отличие в службе» 3-й степени.

Мужчину приговорили к 4 годам лишения свободы условно и на два года запретили занимать должности в правоохранительных органах.

Пока приговор в силу не вступил.

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