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Криминал

Пензячка перевела мошенникам более миллиона рублей, взятых в кредит

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У жительницы Пензы появились огромные долги из-за того, что она вовремя не проявила бдительность. Как это часто бывает, ей позвонил человек, который представился банковским сотрудником. Мужчина заявил, что мошенники пытаются оформить на имя гражданки кредит, но этого якобы можно избежать, если подать заявку на встречный заем и отправить средства на безопасный счет.

«Пензячка поверила незнакомцу и, следуя его указаниям, оформила в банке кредит на сумму более 700 тысяч рублей. Почти всю сумму она перевела на счет, который продиктовал лжесотрудник банка. После этого мужчина сказал, что необходимо оформить еще один кредит», - сообщила старший следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Елена Селезнева.

И даже это не вызвало никаких сомнений у женщины, попавшей на удочку злоумышленников. Она снова отправилась в финансовое учреждение, опять заняла деньги и перечислила их неизвестным лицам. Но преступники не думали останавливаться и требовали все больше.

«Когда потерпевшая по указанию злоумышленника пошла в третий банк за кредитом, сотрудники финансового учреждения ей отказали, объяснив тем, что это мошенники, и посоветовали женщине обратиться в полицию», - отметила Елена Селезнева.

В итоге пензячка поняла, что ее обманули, и попросила помощи у сотрудников правоохранительных органов. Она рассказала, что перевела на неизвестные ей счета более миллиона рублей. Личности подозреваемых в мошенничестве теперь пытаются установить. За подобные преступления предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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Гость||

Эта невеста не кому ненужна??


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