Две пензячки не сознались в вовлечении девушек в проституцию

19.09.2022 | 10:26

29-летняя жительница Пензы, организовавшая притон по оказанию сексуальных услуг, не смогла добиться смягчения приговора.

Являясь владелицей массажного салона, в феврале 2017 года она арендовала дом на улице Тульской, оборудовала его техникой и аксессуарами, наняла администраторов и шесть девушек для занятия проституцией под видом массажа.

«Она разработала список оказываемых в притоне интимных услуг с их стоимостью и описанием, установила правила поведения девушек, ввела систему штрафов за невыполнение правил, организовала распределение преступного дохода», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Вместе с одним из администраторов, 50-летней пензячкой, они уговорами и обещанием высокого заработка вовлекли в занятие проституцией еще двух девушек.

Спустя два года, в апреле 2019-го, правоохранители пресекли деятельность притона. Молодая пензячка полностью признала свою вину в организации процесса.

«В вовлечении женщин в занятие проституцией она и ее старшая подельница вину не признали, указав, что девушек заниматься проституцией они не уговаривали, поскольку те уже оказывали услуги сексуального характера и лишь сменили место работы на их «интимный салон», - пояснила Светлана Артамонова.

30 июня 2022-го Ленинский районный суд приговорил организатора к двум с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, администратора - к двум годам с испытательным сроком на аналогичный период.

«Не согласившись с решением, осужденные и их защитники подали апелляционные жалобы, которые коллегией по уголовным делам Пензенского областного суда оставлены без удовлетворения», - пояснили в пресс-службе облсуда.