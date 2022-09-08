Житель Пензенской области продал оружие за бутылку водки

08.09.2022 | 12:46

В Тамалинском районе будут судить 64-летнего пенсионера, который хранил дома оружие и продал его за бутылку водки.

Следствие установило, что почти 30 лет (с июля 1993 года по январь 2022-го) тамалинец держал дома не принадлежавший ему ствол от охотничьего ружья модели «ИжК». Он нашел его в одном из водоемов.

Кроме того, прошлым летом он сам собрал гладкоствольное огнестрельное оружие из разных частей ружей «Иж-17», «ЗК» и «ИжК».

Все это в январе он отдал своему знакомому за спиртное. В июне полицейские изъяли у покупателя оружие и заинтересовались продавцом.

«Обвиняемый вину признал. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Тамалинский районный суд», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.