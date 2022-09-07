Криминал

Украл и съел: никольчанин-рецидивист оказался большим лакомкой

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В Никольске из торговой точки исчезли лакомства. Об этом в полицию заявила ее 43-летняя владелица.

Женщина рассказала, что ночью с прилавка открытого киоска злоумышленник украл около 12 килограммов конфет и 12 килограммов различных орехов. Материальный ущерб составил более 12 тысяч рублей.

Стражи порядка осмотрели место преступления и поняли, что злоумышленник просто приподнял тент, который защищал товар от осадков.

Полиция установила подозреваемого - им оказался ранее судимый 39-летний никольчанин. Он честно признался в краже сладостей и объяснил, что часть товара уже успел съесть.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Теперь любителю орехов и шоколада грозит лишение свободы на срок до двух лет, пояснили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

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Гость||

Он есть хотел и лишь поэтому украл.

Попал в капкан братва,попал в капкан...


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