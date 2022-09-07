Криминал

Священник остался без облачения из-за жительницы Пензенской области

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26-летнюю жительницу Кузнецкого района привлекут к уголовной ответственности за обман священника из Самарской области.

Согласно версии следствия, в январе сельчанка опубликовала в интернете объявление о продаже церковного иерейского облачения. Сообщение она проиллюстрировала снимками одежды, которые нашла на просторах Сети.

«При этом товара у нее в наличии не было, исполнять свои обязательства по его поставке она не собиралась, навыков пошива подобного рода одежды не имела», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Через несколько дней на объявление женщины откликнулся священнослужитель, настоятель одного из храмов. Злоумышленница уверила его, что облачение у нее есть и она готова его продать за 8 500 рублей. Цена и товар устроили покупателя, и тот перевел деньги на банковскую карту.

Как только сумма пришла, сельчанка подтвердила ее получение, заявила священнику, что отправила товар, а после внесла его в черный список.

Шло время, облачение не приходило, и священник забеспокоился.

«Потерпевший зашел на страницу с объявлением на сайте и обнаружил, что она заблокирована. Мужчина понял, что стал жертвой мошенницы. Ущерб для него является значительным, поскольку на его иждивении находятся четверо детей», - добавила Светлана Артамонова.

Мошенницу установили. Во время предварительного следствия она призналась в содеянном.

Сейчас уголовное дело передано в Кузнецкий районный суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

вор у вора шапку украл

Гость||

Чудны дела твои Господи...

Гость||

А что же бог не помог

Гость||

Все попов модно сажать за обман и вымогательство.

Бога нет, а они просто паразитируют на страхе смерти.

Гость||

Без платья бородача оставила.по факту и она и он мошенники.

Гость||

Молодец девка так и надо этому побирателю стариков

Гость||

Самый прикол, когда у них иконы потеют

Гость||

Почему то попов не жалко


Имя: Гость
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