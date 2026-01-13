В Пензе серийный вор ловко обходил антикражные системы

В Пензе серийный вор похищал товары из магазинов электроники. Он научился обманывать антикражные системы.

Установлено, что за две недели злоумышленник совершил не менее 5 краж. Общая сумма ущерба превысила 140 000 рублей.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 26-летний житель Пензенского района.

Молодой мужчина во всем признался. По его словам, целью для него в основном были игровые приставки, комплектующие к ним, умные часы и музыкальные колонки. Чтобы обойти антикражные системы, злоумышленник прятал похищенное в специальной сумке, обклеенной изнутри фольгой.

Посетитель магазина выжидал удачный момент, брал понравившийся товар и незаметно проходил мимо кассы и датчиков. Похищенное он продавал на городском рынке.

По фактам краж возбудили уголовное дело.

«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде обязательства о явке и надлежащем поведении», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.