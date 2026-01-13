В Пензе железнодорожник взял на работу жену и пошел под суд

В Пензе осудили руководителя отдела железнодорожной организации, признанного виновным в мошенничестве с трудоустройством.

В 2024 году начальник Пензенского отдела Куйбышевской дирекции инфраструктуры, используя служебное положение, взял на работу в одно из подразделений свою жену. Договор был фиктивным, поскольку в действительности женщина ничего не делала.

На такого «работника» компания потратила свыше 200 000 рублей, выдававшихся частями в качестве зарплаты.

По прошествии более чем полугода мошенничество вскрыли сотрудники ФСБ. Железнодорожник возместил ущерб.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей, уточнили в Приволжской транспортной прокуратуре.