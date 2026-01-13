В Пензе железнодорожник взял на работу жену и пошел под суд

Криминал

В Пензе железнодорожник взял на работу жену и пошел под суд
Печать
Telegram

В Пензе осудили руководителя отдела железнодорожной организации, признанного виновным в мошенничестве с трудоустройством.

В 2024 году начальник Пензенского отдела Куйбышевской дирекции инфраструктуры, используя служебное положение, взял на работу в одно из подразделений свою жену. Договор был фиктивным, поскольку в действительности женщина ничего не делала.

На такого «работника» компания потратила свыше 200 000 рублей, выдававшихся частями в качестве зарплаты.

По прошествии более чем полугода мошенничество вскрыли сотрудники ФСБ. Железнодорожник возместил ущерб.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей, уточнили в Приволжской транспортной прокуратуре.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
мошенничество суд приговор
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!