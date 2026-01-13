В Кузнецке мать пятерых детей отправили в колонию

35-летнюю жительницу Кузнецка приговорили к реальному сроку за неуплату алиментов. В свое время женщину лишили родительских прав на пятерых детей, их взяла под опеку бабушка.

По решению суда мать должна была перечислять средства на содержание сыновей и дочерей. Однако, имея возможность устроиться на работу, она не делала этого, злоупотребляя спиртным и игнорируя свои обязанности.

Кузнечанку неоднократно привлекали к административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов, но на путь исправления женщина так и не встала.

Общая задолженность перед детьми превысила 1 290 000 рублей.

В конце концов горожанке по совокупности приговоров назначили наказание в виде 2 лет и 2 месяцев колонии-поселения, сообщили в областной прокуратуре.