Международную группу наркодилеров будут судить в Пензе

02.09.2022 | 16:04

Пензенский транспортный прокурор направил в суд уголовное дело в отношении международной группы из трех человек, один из которых - гражданин среднеазиатской республики, обвиняемых в покушении на сбыт крупной партии наркотиков с использованием IT-технологий.

По версии следствия, в октябре 2021 года по указанию неустановленного куратора они должны были выполнять роль курьеров-закладчиков. В планах значилось распространять наркотики в разных регионах страны через тайники, а информацию о них передавать покупателям через интернет.

Приехав из Бурятии в Нижний Новгород, наркодилеры в арендованных квартирах расфасовали более 500 граммов героина, приготовив его к продаже в других городах. Один из мужчин поездом повез «товар» в Волгоград, но на вокзале в Пензе его задержали сотрудники транспортной полиции, изъяв около 50 граммов героина.

Стражи порядка также установили и задержали двух других участников преступной группы и изъяли приготовленные для сбыта наркотические средства.

«Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Пензы. В отношении неустановленного лица, выступившего организатором преступной деятельности, уголовное дело выделено в отдельное производство, расследование продолжается», - сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.