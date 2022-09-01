Пензенец лишился велосипеда, оставив его в подъезде

01.09.2022 | 19:27

«Уезжали на два дня к родителям в деревню. Приехали, обнаружили пропажу велосипеда из подвала», - рассказал потерпевший Владимир Масенькин.

Житель Пензы обратился к полицейским сразу после того, как обнаружил исчезновение своего имущества. Они возбудили уголовное дело и приступили к поискам двухколесного транспорта.

«Личность подозреваемого в совершении преступления была установлена сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по городу Пензе совместно с сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Пензенской области. Им оказался 36-летний житель города Пензы. Мужчина вину свою признал», - сообщила дознаватель отдела дознания ОП № 1 УМВД России по г. Пензе Ирина Уздякина.

Задержанный рассказал, что случайно увидел велосипед в подъезде и решил украсть его для личного пользования. Однако полицейские быстро вышли на след преступника и изъяли чужое имущество.

«Спасибо большое сотрудникам полиции. Все прекрасно, работают, четко знают свою работу», - отметил Владимир.

Совершивший кражу пока находится под подпиской о невыезде. Ему грозит лишение свободы на срок до 2 лет.