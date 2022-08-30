Житель Кузнецкого района присвоил деньги двух предпринимателей

30.08.2022 | 08:41

30-летний житель Кузнецкого района получил условный срок за присвоение крупных сумм, принадлежавших бизнесменам.

Как установили следствие и суд, 10 сентября 2021 года мужчина получил заказ от двух предпринимателей на перевозку товаров из Кузнецка в Москву. В столице он передал груз покупателям и получил 533 000 рублей и 106 000 рублей.

Вернувшись в Кузнецк, сельчанин решил не отдавать деньги заказчикам, а присвоить их себе.

«В ходе судебного следствия потерпевшими заявлены гражданские иски о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, который попросили взыскать с подсудимого», - сообщили в пресс-службе Кузнецкого районного суда.

При вынесении решения служители Фемиды приняли во внимание раскаяние злоумышленника, наличие у него малолетних детей, а также мнение пострадавших бизнесменов, не настаивавших на реальном лишении свободы.

Сельчанина приговорили к двум с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два с половиной года. Гражданские иски предпринимателей удовлетворены в полном объеме.