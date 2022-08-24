Не явившийся в военкомат никольчанин заплатит 90 тысяч рублей

24.08.2022 | 17:13

Житель Никольска, получивший повестки в военный комиссариат в апреле и июле 2022-го, оштрафован на значительную сумму.

Как установил суд, мужчина с 2020 года состоит на учете в военкомате Городищенского и Никольского районов. Он был осведомлен о статье Конституции, предписывающей гражданам нести воинскую службу, однако дважды проигнорировал повестки и не пришел в военкомат для прохождения медицинского освидетельствования.

Свою вину никольчанин полностью признал.

При вынесении решения служители Фемиды учли характер и тяжесть проступка, его повышенную опасность в сложившейся геополитической обстановке, то, что мужчина нарушил установленный порядок комплектования ВС РФ и тем мог причинить вред обороноспособности государства.

В итоге никольчанину назначили штраф в 90 000 рублей.

«Приговор в законную силу не вступил», - сообщили в Никольском районном суде Пензенской области.