Бековский браконьер насмерть сбил велосипедиста и хотел спрятать тело

23.08.2022 | 15:19

40-летний житель Бековского района тщетно пытался скрыть следы своего преступления. Мужчина сел пьяным за руль и насмерть сбил велосипедиста.

Инцидент произошел около 3:00 19 апреля. Мужчина вместе с пассажиром возвращался после ночной рыбалки на озере, управляя УАЗом с неисправной тормозной системой. На дороге Вертуновка – Нестеровка водитель отвлекся, оказался на полосе встречного движения, где в это время ехал на велосипеде сельчанин, и столкнулся с ним.

Велосипедист получил множественные травмы головы, груди и живота и скончался от них на месте ДТП.

Нетрезвый водитель, по всей видимости, не понял, что произошло. Он доставил пассажира к месту назначения и отправился назад на озеро за рыболовным снастями. И только тогда заметил, что насмерть сбил человека.

«Мужчина стер следы шин своей машины на месте ДТП, потом, погрузив погибшего, его велосипед и ружье в багажник машины, отвез на берег реки Хопер, где труп выгрузил и перетащил к воде, велосипед спрятал в кусты, а ружье выкинул в воду», - сообщили в пресс-службе Бековского районного суда.

Тревогу забили родственники велосипедиста, знавшие, что мужчина отправился на утреннюю охоту. Когда тот не вернулся, организовали активные поиски, в которых участвовали полицейские. Тело вскоре было обнаружено.

Свою вину злоумышленник признал. Он попытался возместить родственникам погибшего причиненный вред, однако они отказались.

Водителя приговорили к шести с половиной годам в колонии-поселении и лишили права управлять транспортными средствами на два с половиной года.

«По факту совершения 18 апреля гражданином другого преступления - незаконной добычи водных биологических ресурсов (рыбы) в местах нереста в составе группы лиц - судом по данному уголовному делу принято отдельное процессуальное решение», - добавили в пресс-службе.