Криминал

Пензенский лжегазовщик с подругой обманывали стариков в Подмосковье

Печать
Telegram

33-летний житель Пензенской области и его сожительница-ровесница задержаны в Люберцах по подозрению в серии мошенничеств.

Мужчина и женщина приходили к пожилым горожанам и представлялись работниками газоснабжающей организации, которые должны проверить оборудование. Они находили «неисправность» и убеждали пенсионеров заменить якобы испорченные газовые шланги на новые.

«Стоимость услуги составляла от 40 тысяч рублей. Получив деньги, мошенники скрывались. Им удалось обмануть трех местных жительниц в возрасте от 79 до 92 лет на общую сумму около 120 тысяч рублей», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Лжегазовщиков задержали и возбудили уголовные дела. С них взята подписка о невыезде.

Люберецкие полицейские проверяют причастность пензенского криминального дуэта к совершению аналогичных преступлений в Московской области.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — видео 50.мвд.рф
0
0
0
 
Гость||

пока есть спрос будет и предложение

Гость||

Гость писал(a):

пока есть спрос будет и предложение
Это да, есть тюрьмы будут и желающие присесть

Гость||

Гость писал(a):

Это да, есть тюрьмы будут и желающие присесть
не то, пугалки не работают на предупреждение, если есть лохи и те кто готов обманываться всегда найдутся мошенники

Гость||

Гость писал(a):

не то, пугалки не работают на предупреждение,
Зато работают на итог. Хочешь посидеть - это мы тебе обеспечим.

Гость||

Гость писал(a):

Зато работают на итог. Хочешь посидеть - это мы тебе обеспечим.
ххахахахаахха не работают, учи психологию? я например не боюсь

Гость||

А они духовные...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте