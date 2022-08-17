Пензенский лжегазовщик с подругой обманывали стариков в Подмосковье

17.08.2022 | 09:27

33-летний житель Пензенской области и его сожительница-ровесница задержаны в Люберцах по подозрению в серии мошенничеств.

Мужчина и женщина приходили к пожилым горожанам и представлялись работниками газоснабжающей организации, которые должны проверить оборудование. Они находили «неисправность» и убеждали пенсионеров заменить якобы испорченные газовые шланги на новые.

«Стоимость услуги составляла от 40 тысяч рублей. Получив деньги, мошенники скрывались. Им удалось обмануть трех местных жительниц в возрасте от 79 до 92 лет на общую сумму около 120 тысяч рублей», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Лжегазовщиков задержали и возбудили уголовные дела. С них взята подписка о невыезде.

Люберецкие полицейские проверяют причастность пензенского криминального дуэта к совершению аналогичных преступлений в Московской области.