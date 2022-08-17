Криминал

Пензенец расправился с подругой, выгонявшей его из дома

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В Пензе вынесли приговор 43-летнему местному жителю. Его признали виновным в смерти 46-летней сожительницы.

Кровавая драма разыгралась вечером 20 апреля в квартире на улице Кулибина, на тот моменту пара жила вместе около года. Женщина, будучи сама подшофе, рассердилась, что мужчина пьян и вообще злоупотребляет спиртным в последнее время. Она высказала претензии возлюбленному и стала выгонять его из дома.

Пензенец разозлился. Он схватил нож и ударил им сожительницу в левое плечо, а после покинул квартиру, отправившись в гости к друзьям. Вернулся он лишь на следующий день, тогда и обнаружил, что женщина мертва.

«Она скончалась на месте происшествия от колото-резаного ранения плеча, сопровождавшегося массивной кровопотерей», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

В отношении агрессора возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Суд посчитал его виновным и приговорил к семи с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован.

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Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость||

Не венчались и жили без росписи,вот боженька и не охранял их от дурных дел...

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