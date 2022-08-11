Криминал

Житель Пензы получил 10 тыс. за подставное руководство

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31-летний житель Пензы, выступивший подставным лицом при регистрации юридического лица, стал фигурантом уголовного дела.

«По данным следствия, в июне 2021 года подозреваемый познакомился с мужчинами, которые предложили за вознаграждение в размере 10 тысяч рублей оформить его подставным руководителем юридического лица. Тот согласился и предоставил свой паспорт для внесения в единый государственный реестр юридических лиц», - пояснили в СУ СК РФ по Пензенской области.

Реально заниматься бизнесом и руководить организацией мужчина не планировал.

Нарушение закона не осталось без внимания правоохранителей, по факту случившегося возбудили дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Расследование продолжается», - резюмировали в СУ СК.

Если вина мужчины будет доказана, ему грозит наказание - штраф, обязательные или исправительные работы.

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