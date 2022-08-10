Жительница Пензы потеряла карту и лишилась 150 тыс. руб.

10.08.2022 | 08:44

В Пензе возбуждено уголовное дело о краже денег с банковского счета. Своих сбережений лишилась жительница города, потерявшая банковскую карту.

«В отдел полиции № 5 обратилась женщина 1943 года рождения. Гражданка рассказала, что она обнаружила операции о списании денежных средств в сумме 150 000 рублей, которые она не совершала», - пояснили в региональном управлении МВД.

Оказалось, списания с потерянной карты производились в течение двух дней. Полицейские изъяли записи камер видеонаблюдения в одном из магазинов, где оплачивались покупки, и установили предполагаемую злоумышленницу. Ей оказалась 58-летняя женщина.

Она призналась в похищении средств, суд возложил на нее обязательство о явке. Если вина гражданки будет доказана, ей грозит до шести лет лишения свободы.

«Злоумышленникам достаточно нескольких секунд, чтобы совершить кражу, а розыск преступника и похищенного имущества занимает значительно больше времени. Полиция всегда готова прийти на помощь. Но помните: лучшая защита - это ваша бдительность», - обратились к пензенцам в УМВД.