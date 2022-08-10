Криминал

Жительница Пензы потеряла карту и лишилась 150 тыс. руб.

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В Пензе возбуждено уголовное дело о краже денег с банковского счета. Своих сбережений лишилась жительница города, потерявшая банковскую карту.

«В отдел полиции № 5 обратилась женщина 1943 года рождения. Гражданка рассказала, что она обнаружила операции о списании денежных средств в сумме 150 000 рублей, которые она не совершала», - пояснили в региональном управлении МВД.

Оказалось, списания с потерянной карты производились в течение двух дней. Полицейские изъяли записи камер видеонаблюдения в одном из магазинов, где оплачивались покупки, и установили предполагаемую злоумышленницу. Ей оказалась 58-летняя женщина.

Она призналась в похищении средств, суд возложил на нее обязательство о явке. Если вина гражданки будет доказана, ей грозит до шести лет лишения свободы.

«Злоумышленникам достаточно нескольких секунд, чтобы совершить кражу, а розыск преступника и похищенного имущества занимает значительно больше времени. Полиция всегда готова прийти на помощь. Но помните: лучшая защита - это ваша бдительность», - обратились к пензенцам в УМВД.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензе возбуждено уголовное дело о краже денег с банковского счета. Своих сбережений лишилась жительница города, потерявшая банковскую карту.

«В отдел полиции № 5 обратилась женщина 1943 года рождения. Гражданка рассказала, что она обнаружила операции о списании денежных средств в сумме 150 000 рублей, которые она не совершала», - пояснили в региональном управлении МВД.

Оказалось, списания с потерянной карты производились в течение двух дней. Полицейские изъяли записи камер видеонаблюдения в одном из магазинов, где оплачивались покупки, и установили предполагаемую злоумышленницу. Ей оказалась 58-летняя женщина.

Каким образом без знания ПИН-кода она оплатила покупок на 150 000 рублей? На бесконтактной оплате стоит лимит по умолчанию.

Гость||

150 раз оплатила,не благодари)))

Гость||

)))))))

Гость||

Гость писал(a):

На бесконтактной оплате стоит лимит по умолчанию.
Этот лимит давно увеличен. По картам МИР остаётся тысяча, у других систем и разных банков - по-разному, но не более 5000. Не будь динозавром.

Имя: Гость
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