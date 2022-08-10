Криминал

В Пензе задержан мужчина, избивший сожительницу из-за расставания

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В Пензе задержан мужчина, напавший на сожительницу. Инцидент произошел во вторник, 9 августа, в многоквартирном доме на Тамбовской улице.

Сообщение о ссоре с рукоприкладством поступило группе задержания вневедомственной охраны. Отправившись по указанному адресу, правоохранители встретили во дворе дома 32-летнюю женщину.

«Она рассказала, что в их семье произошел конфликт и женщина решила уйти от злоумышленника. Тогда мужчина избил сожительницу, после чего скрылся», - пояснили в региональном управлении Росгвардии.

Через некоторое время 35-летнего агрессора задержали. Женщина его опознала.

Для дальнейшего разбирательства гражданина доставили в отдел полиции. По факту случившегося будет проведена проверка.

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Источник — фото пресс-службы управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость||

Это всё от сожительства,в ЗАГСе не были,не венчались и вот итог.

Правда Пугачёва венчалась три раза при живых мужьях(как допустили сиё в РПЦ?)

Гость||

Ни одно хорошее дело БРАКОМ не называют!

Гость||

Скачи мимо, балаболка

Имя: Гость
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