В Пензе задержан мужчина, избивший сожительницу из-за расставания

В Пензе задержан мужчина, напавший на сожительницу. Инцидент произошел во вторник, 9 августа, в многоквартирном доме на Тамбовской улице.
Сообщение о ссоре с рукоприкладством поступило группе задержания вневедомственной охраны. Отправившись по указанному адресу, правоохранители встретили во дворе дома 32-летнюю женщину.
«Она рассказала, что в их семье произошел конфликт и женщина решила уйти от злоумышленника. Тогда мужчина избил сожительницу, после чего скрылся», - пояснили в региональном управлении Росгвардии.
Через некоторое время 35-летнего агрессора задержали. Женщина его опознала.
Для дальнейшего разбирательства гражданина доставили в отдел полиции. По факту случившегося будет проведена проверка.
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Это всё от сожительства,в ЗАГСе не были,не венчались и вот итог.
Правда Пугачёва венчалась три раза при живых мужьях(как допустили сиё в РПЦ?)