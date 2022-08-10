В Пензе задержан мужчина, избивший сожительницу из-за расставания

10.08.2022 | 09:27

В Пензе задержан мужчина, напавший на сожительницу. Инцидент произошел во вторник, 9 августа, в многоквартирном доме на Тамбовской улице.

Сообщение о ссоре с рукоприкладством поступило группе задержания вневедомственной охраны. Отправившись по указанному адресу, правоохранители встретили во дворе дома 32-летнюю женщину.

«Она рассказала, что в их семье произошел конфликт и женщина решила уйти от злоумышленника. Тогда мужчина избил сожительницу, после чего скрылся», - пояснили в региональном управлении Росгвардии.

Через некоторое время 35-летнего агрессора задержали. Женщина его опознала.

Для дальнейшего разбирательства гражданина доставили в отдел полиции. По факту случившегося будет проведена проверка.