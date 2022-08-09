Пензячка спасла пенсионерку от мошенников

09.08.2022 | 10:03

В Пензе 62-летнюю жительницу уберегли от потери значительной суммы. Горожанку хотели обмануть мошенники.

На телефон пенсионерки позвонила девушка. Она представилась сотрудником службы безопасности банка и заявила, что со счета пензячки злоумышленники пытаются снять деньги. Чтобы спасти сбережения, их требовалось перевести на безопасный счет.

«Следуя инструкциям, женщина сняла со своего счета денежные средства в размере 300 000 рублей. Затем, воспользовавшись банкоматом, она перечислила на счет, предоставленный злоумышленницей, денежные средства в размере 150 000 рублей», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД России.

Оставшуюся половину жертва аферистов не успела перевести. Проходившая мимо 39-летняя горожанка случайно услышала разговор телефонный разговор пенсионерки с мошенниками и вмешалась, вызвала полицию.

Прибывшие на место правоохранители объяснили пострадавшей схему злоумышленников, а затем приняли у нее заявление.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Сейчас полиция устанавливает личности аферистов.