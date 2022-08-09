Криминал

Пензячка спасла пенсионерку от мошенников

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В Пензе 62-летнюю жительницу уберегли от потери значительной суммы. Горожанку хотели обмануть мошенники.

На телефон пенсионерки позвонила девушка. Она представилась сотрудником службы безопасности банка и заявила, что со счета пензячки злоумышленники пытаются снять деньги. Чтобы спасти сбережения, их требовалось перевести на безопасный счет.

«Следуя инструкциям, женщина сняла со своего счета денежные средства в размере 300 000 рублей. Затем, воспользовавшись банкоматом, она перечислила на счет, предоставленный злоумышленницей, денежные средства в размере 150 000 рублей», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД России.

Оставшуюся половину жертва аферистов не успела перевести. Проходившая мимо 39-летняя горожанка случайно услышала разговор телефонный разговор пенсионерки с мошенниками и вмешалась, вызвала полицию.

Прибывшие на место правоохранители объяснили пострадавшей схему злоумышленников, а затем приняли у нее заявление.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Сейчас полиция устанавливает личности аферистов.

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Гость||

Пенсионеров обманывают везде и всюду.

Гость||

Пенсам явно пенсия лишняя. Надо чтобы как при Сталине - никаких пенсий обывателям.

Гость||

Как только люди продолжают вестись. Мошенникам все возрасты покорны!

Имя: Гость
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