В Пензе нашли курьера, забиравшего деньги у обманутых пенсионеров

05.08.2022 | 19:31

«Столько денег! Я год, считай, пенсию получаю, а ему сразу за одну минуту отвалило - и все. А сама как хочешь, так и живи», - рассказала потерпевшая.

Пожилая женщина стала одной из жертв телефонных мошенников. Для урегулирования конфликта, в который якобы попала ее близкая родственница, пенсионерка отдала незнакомому курьеру 200 тысяч рублей. И это не единичный случай. В отделе по расследованию преступлений на территории Железнодорожного района Следственного управления УМВД России по городу Пензе находится уголовное дело. Потерпевшими признаны 10 пожилых людей.

«Им сообщали заведомо ложные сведения о том, что они (их родственники. - Прим. ред.) стали виновниками дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали люди. И, чтобы избежать наказания, звонившие просили оказать им финансовую помощь. Общая сумма ущерба составила около двух миллионов рублей», - пояснила следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Мария Сиротина.

Приметы мужчины, под видом курьера приезжавшего к ним за деньгами, пенсионерки запомнили. Ориентировку с описанием подозреваемого направили всем постам полиции. В результате злоумышленник был задержан. Им оказался 32-летний житель Пензы.

«За проделанную работу ему обещали 5% от денег, добытых преступным путем. В его обязанности входило забирать деньги у жителей Пензы. Адреса ему сообщал работодатель. Потерпевшим он представлялся помощником адвоката, помощником следователя или просто курьером. Полученные наличные он переводил через банкомат на определенные счета», - сообщила Мария Сиротина.

Мужчина находится под домашним арестом. Ему грозит до 6 лет лишения свободы. Сотрудники полиции устанавливают остальных участников преступлений, а также других граждан, пострадавших от их противоправных действий.