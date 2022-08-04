В Никольском районе осудили лихача на грузовике

04.08.2022 | 09:12

В Никольском районе наказали водителя, по вине которого пострадал пассажир. Мужчину оштрафовали на 25 000 рублей.

Как установили следствие и суд, утром 14 марта водитель, управляя автомобилем ГАЗ-66, двигался по дороге Городище - Никольск. Вместе с ним в кабине находились два пассажира.

На участке между Никольском и селом Мокрая Поляна он превысил установленную правилами скорость, не учел погодные и дорожные условия, выехал на полосу встречного движения. Уходя от столкновения с мчащимся на него автомобилем, мужчина вывернул руль вправо и оказался на нерасчищенной от снега обочине.

ГАЗ занесло, водитель потерял управление. Грузовик в итоге опрокинулся на снежный отвал слева от дороги.

В аварии пострадал один из пассажиров. Медики квалифицировали его травмы как тяжкий вред здоровью.

«В судебном заседании подсудимый свою вину в совершении указанного преступления признал полностью, в содеянном раскаялся, причиненный преступлением вред возместил потерпевшему в полном объеме», - рассказали в пресс-службе Никольского районного суда.

При вынесении решения служители Фемиды учли смягчающие вину обстоятельства и отсутствие отягчающих и назначили водителю штраф. Приговор не был обжалован и вступил в законную силу.