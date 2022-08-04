Криминал

В Никольском районе осудили лихача на грузовике

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В Никольском районе наказали водителя, по вине которого пострадал пассажир. Мужчину оштрафовали на 25 000 рублей.

Как установили следствие и суд, утром 14 марта водитель, управляя автомобилем ГАЗ-66, двигался по дороге Городище - Никольск. Вместе с ним в кабине находились два пассажира.

На участке между Никольском и селом Мокрая Поляна он превысил установленную правилами скорость, не учел погодные и дорожные условия, выехал на полосу встречного движения. Уходя от столкновения с мчащимся на него автомобилем, мужчина вывернул руль вправо и оказался на нерасчищенной от снега обочине.

ГАЗ занесло, водитель потерял управление. Грузовик в итоге опрокинулся на снежный отвал слева от дороги.

В аварии пострадал один из пассажиров. Медики квалифицировали его травмы как тяжкий вред здоровью.

«В судебном заседании подсудимый свою вину в совершении указанного преступления признал полностью, в содеянном раскаялся, причиненный преступлением вред возместил потерпевшему в полном объеме», - рассказали в пресс-службе Никольского районного суда.

При вынесении решения служители Фемиды учли смягчающие вину обстоятельства и отсутствие отягчающих и назначили водителю штраф. Приговор не был обжалован и вступил в законную силу.

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Гость||

Очень "жёсткое" наказание, теперь он будет всё понял и будет соблюдать ПДД на дороге?

Гость||

Тебе накой?

Гость||

Гость писал(a):

Очень "жёсткое" наказание, теперь он будет всё понял и будет соблюдать ПДД на дороге?
да жесть от такого "жесткого наказания" за переворачивание машины с людьми и создание аварийной ситуации на дороге, за комент или лайк в соцсети совсем другие наказания

Гость||

Гость писал(a):

за комент или лайк в соцсети совсем другие наказания
А за это вообще надо жестко пресекать

Гость||

Гость писал(a):

А за это вообще надо жестко пресекать
то коментарий в соцсети это преступление а выехать на встречку и потом с людьми в занос уйти на грузвике многотонном это мелкая шалость? что с мозгами у народа?

Гость||

Гость писал(a):

что с мозгами у народа?
Судьи -это не народ, это белая кость, они сами по себе.

Имя: Гость
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