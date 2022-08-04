Пензенец истратил кредитку знакомой, пока та лежала в больнице

04.08.2022 | 20:14

Воспользовался доверчивостью и истратил чужие деньги... Мужчина вызвался помочь своей подруге с покупкой билета до Москвы. Взял банковскую карту хозяйки, узнал ПИН-код, а после приобретения попросту не вернул.

«В ходе застолья между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина покинул квартиру. При этом указанная кредитная карта осталась у него. В течение следующих месяцев заявительница находилась на лечении в медицинском учреждении. После выписки из больницы она узнала, что весь доступный лимит по кредитной карте был израсходован», - сообщила старший следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Елена Селезнева.

В тратах мужчина себя не ограничивал: собственных средств не хватало.

«По ее уезду я воспользовался этой карточкой. Раздал долги и по нуждам в магазин за продуктами сходил. Потратил, короче», - рассказал подозреваемый.

Всего с карты своей знакомой он снял более 200 тысяч рублей. Вернувшись в Пензу, владелица кредитки сразу обратилась в полицию.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - пояснила Елена Селезнева.