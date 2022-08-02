Криминал

В Чемодановке квартирант воспользовался доверием пенсионерки

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«Я у нее проживал, снимал квартиру. Просто я сделал человеку плохо, я готов за это понести наказание, у меня все явки с повинной. Все как было, так я и рассказал», - отметил подозреваемый.

Теперь он просит прощения за то, что обокрал 80-летнюю пенсионерку. Женщина, проживающая в Чемодановке, сняла наличные, чтобы купить зерна для подсобного хозяйства. Но сделать этого не успела, поскольку деньги пропали.

«Они прямо в открытую на столе лежали. Она от меня ничего не прятала никогда. Да я и никогда ничего не брал. Просто выпил чуть-чуть и все, помутнение в голове стало. Я мимо проходил, смотрю - деньги лежат, я их взял и все», - пояснил мужчина.

Понял квартирант, что натворил, уже в отделении полиции, после того, как хозяйка написала заявление о краже.

«В ходе допроса подозреваемый признался в содеянном и пояснил, что потратил все деньги на еду и алкоголь за два дня. На данный момент мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации», - сообщила следователь СО ОМВД России по Бессоновскому району Марина Казакова.

Кстати, подозреваемый ранее уже был судим за нападение на полицейского. Теперь ему грозит новый срок в колонии.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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