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Криминал

В Пензенском районе женщину облили бензином и подожгли

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32-летнего жителя Пензенского района подозревают в том, что он поджег свою 37-летнюю жену. Инцидент произошел утром 17 июля на Аленевской улице станции Аленевка.

Женщину с ожогами 90% тела доставили в больницу. О происшествии медики дали знать полиции.

На место инцидента выехала следственно-оперативная группа. Там полицейские обнаружили супруга пострадавшей и его знакомого, их доставили в отдел для выяснения обстоятельств ЧП.

«В ходе опроса муж потерпевшей пытался ввести в заблуждение сотрудников полиции и пояснял, что женщина загорелась в результате неосторожного обращения с огнем при розжиге углей мангала. Однако сотрудники уголовного розыска заподозрили, что мужчина чего-то недоговаривает», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Правоохранителям удалось установить, что супруг причастен к ЧП. Пара поссорилась во время застолья с друзьями. Разозлившийся мужчина взял из сарая бутылку с бензином, облил им жену и поджег. Гости бросились тушить одежду сельчанки, один из них вызвал скорую помощь.

От полученных травм женщина скончалась в медучреждении. Агрессора заключили под стражу.

«Ему предъявлено обвинение в убийстве с особой жестокостью. Ранее мужчина уже был осужден за причинение тяжкого вреда здоровью своей супруги», - рассказали в региональном СУ СК РФ.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ранее мужчина уже был осужден за причинение тяжкого вреда здоровью своей супруги»,
Этой же супруги?

Гость||

Дурачок опять пишет

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Женщину с ожогами 90% тела доставили в больницу.
Отъезд в течении 3-5 дней...

Гость||

Какой кошмар!!!

Гость||

Улица Аленевская,станция Аленевка.Очаравательно!

Гость||

Мужья облили или муж облил? Заголовок интересный но непонятный.

Гость||

Алкоголь ЗЛО!

Гость||

Петуха пустил

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ранее мужчина уже был осужден за причинение тяжкого вреда здоровью своей супруги
Что ж она два раза на те же грабли??

Гость||

Бабы ещё нарожают

Гость||

Гость писал(a):

Петуха пустил
Кто тебя, петушка, пустил? Оприходовали тебя уже?

Гость||

Гость писал(a):

Бабы ещё нарожают
А вот и ещё один пидар незаконнорожденный нарисовался

Гость||

Какой ужас, насколько женщина может вывести мужчину из равновесия!!!

Гость||

Это все дело рук Петуха

Имя: Гость
Комментарий:

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