В Пензенском районе женщину облили бензином и подожгли

01.08.2022 | 10:07

32-летнего жителя Пензенского района подозревают в том, что он поджег свою 37-летнюю жену. Инцидент произошел утром 17 июля на Аленевской улице станции Аленевка.

Женщину с ожогами 90% тела доставили в больницу. О происшествии медики дали знать полиции.

На место инцидента выехала следственно-оперативная группа. Там полицейские обнаружили супруга пострадавшей и его знакомого, их доставили в отдел для выяснения обстоятельств ЧП.

«В ходе опроса муж потерпевшей пытался ввести в заблуждение сотрудников полиции и пояснял, что женщина загорелась в результате неосторожного обращения с огнем при розжиге углей мангала. Однако сотрудники уголовного розыска заподозрили, что мужчина чего-то недоговаривает», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Правоохранителям удалось установить, что супруг причастен к ЧП. Пара поссорилась во время застолья с друзьями. Разозлившийся мужчина взял из сарая бутылку с бензином, облил им жену и поджег. Гости бросились тушить одежду сельчанки, один из них вызвал скорую помощь.

От полученных травм женщина скончалась в медучреждении. Агрессора заключили под стражу.

«Ему предъявлено обвинение в убийстве с особой жестокостью. Ранее мужчина уже был осужден за причинение тяжкого вреда здоровью своей супруги», - рассказали в региональном СУ СК РФ.