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Криминал

Пензенец лишился имущества после встречи с бродягами-собутыльниками

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Распитие спиртного с малознакомыми людьми обернулось убытками и потерей имущества для жителя Пензы - мужчины 1986 года рождения. Он обратился к полицейским и рассказал, что на улице Тепличной после обильных возлияний лишился мобильного телефона и шести тысяч рублей.

«Впоследствии по полученным приметам сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых. Ими оказались двое лиц, ведущих бродяжнический образ жизни и ранее привлекавшихся к уголовной ответственности: мужчина 1985 года рождения и женщина 1981 года рождения. Подозреваемые были доставлены в отдел полиции, где пояснили, что деньги, а также средства, приобретенные от продажи телефона, были потрачены на личные нужды», - сообщила следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Анастасия Смирнова.

По факту грабежа возбудили уголовное дело, а подозреваемых отправили под арест. Им грозят реальные сроки тюремного заключения.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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