В Пензе трех человек задержали за размещение рекламы наркотиков

26.07.2022 | 20:30

Трое жителей Пензы - двое мужчин и женщина - оказались в полиции за то, что расписывали фасады домов в областном центре. Рисунки и надписи оказались совсем не безобидными: они содержали информацию о распространении запрещенных веществ.

«Нужны были деньги. На домах есть объявления о работе», - рассказала задержанная.

«Они пояснили, что за денежное вознаграждение наносили на фасады домов надписи с рекламой интернет-магазина по продаже наркотиков. Данные лица привлечены к административной ответственности по статье 6.9 КоАП РФ за отказ от медицинского освидетельствования», - сообщил заместитель начальника УНК УМВД России по Пензенской области Михаил Тюрин.

По факту пропаганды запрещенных веществ возбуждено административное производство, проводится расследование. Все нанесенные надписи удалены совместно с представителями районных администраций и волонтерами проекта «Стоп наркотик».

«Осознали ошибку, больше такого не повторится», - заявили молодые люди.

«Уважаемые жители Пензенской области! Если вы стали очевидцами нанесения рекламных надписей, просим сообщать по телефону доверия УМВД России по Пензенской области 59-10-10», - обратился в гражданам Михаил Тюрин.