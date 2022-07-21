В Пензенской области алиментщик задолжал более миллиона рублей

21.07.2022 | 14:41

Крупную сумму задолжал житель Башмаковского района по алиментам на содержание своего сына. В итоге 45-летний гражданин оказался на скамье подсудимых.

«Ранее мужчина привлекался к административной ответственности за неуплату средств на содержание ребенка 2006 года рождения. Несмотря на это, трудоспособный и физически здоровый мужчина устраиваться на работу не пожелал, на учет в центр занятости не встал, добровольно материальную помощь сыну не оказывал», - сообщили в пресс-службе Пензенской областной прокуратуры.

Так, с ноября 2021 года по май 2022-го деньги не выплачивал. В итоге у него образовалась задолженность в размере около 96 тыс. рублей. А общая сумма задолженности с момента возбуждения исполнительного производства составила свыше 1 млн рублей.

В судебном заседании неплательщик полностью признал вину.

Суд назначил ему наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.